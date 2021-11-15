شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ وزير الثقافة العماني بمناسبة عقد قرانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته بوافر السعادة والتوفيق، فيما أعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، عن الشكر لسمو ولي العهد على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.