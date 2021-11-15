في لقاء الأخضر.. هل تكون شباك فيتنام شاهداً لعودة فهد المولد؟

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد إلى العودة لزيارة شباك الخصم، بعد غيابه عن التهديف.
ويأمل “المولد” أن تكون شباك منتخب فيتنام هي الشاهد على العودة لإثبات الذات واستعادة الحاسة التهديفية.
ولم يتمكّن “المولد” من التسجيل بعد هدفه في مرمى منتخب سنغافورة، لعب 6 مباريات من دون أن يتمكّن من وضع بصمته التهديفية في التصفيات النهائية.
ويلتقي الأخضر السعودي نظيره فيتنام، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443 06:03 PMفي لقاء الأخضر.. هل تكون شباك فيتنام شاهداً لعودة فهد المولد؟
يسعى مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فهد المولد إلى العودة لزيارة شباك الخصم، بعد غيابه عن التهديف.
ويأمل “المولد” أن تكون شباك منتخب فيتنام هي الشاهد على العودة لإثبات الذات واستعادة الحاسة التهديفية.
ولم يتمكّن “المولد” من التسجيل بعد هدفه في مرمى منتخب سنغافورة، لعب 6 مباريات من دون أن يتمكّن من وضع بصمته التهديفية في التصفيات النهائية.
ويلتقي الأخضر السعودي نظيره فيتنام، غداً الثلاثاء، في افتتاح الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
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