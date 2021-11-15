أعلنت الشرطة في شمال غرب إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلًا خارج مستشفى في ليفربول على أنه حادث إرهابي استخدمت فيه قنبلة يدوية.
وبيّن راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، أن الدافع وراء انفجار ليفربول غير واضح، لكن الراكب الذي قُتل هو من صنع القنبلة، وفقا لـ”رويترز”.
وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ثلاثة مشتبهين، بعد انفجار السيارة في ليفربول.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا، وسط تصاعد للدخان الكثيف.
استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-15
أعلنت الشرطة في شمال غرب إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلًا خارج مستشفى في ليفربول على أنه حادث إرهابي استخدمت فيه قنبلة يدوية.
وبيّن راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، أن الدافع وراء انفجار ليفربول غير واضح، لكن الراكب الذي قُتل هو من صنع القنبلة، وفقا لـ”رويترز”.
وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ثلاثة مشتبهين، بعد انفجار السيارة في ليفربول.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا، وسط تصاعد للدخان الكثيف.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443
04:53 PM
“جاكسون” بيّن أن راكب السيارة هو صانعها
أعلنت الشرطة في شمال غرب إنجلترا، اليوم (الاثنين)، أنها تتعامل مع انفجار أوقع قتيلًا خارج مستشفى في ليفربول على أنه حادث إرهابي استخدمت فيه قنبلة يدوية.
وبيّن راس جاكسون المسؤول عن شرطة مكافحة الإرهاب في المنطقة، أن الدافع وراء انفجار ليفربول غير واضح، لكن الراكب الذي قُتل هو من صنع القنبلة، وفقا لـ”رويترز”.
وأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ثلاثة مشتبهين، بعد انفجار السيارة في ليفربول.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار، حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا، وسط تصاعد للدخان الكثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدمت فيه قنبلة.. بريطانيا تتعامل مع انفجار ليفربول على أنه حادث إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.