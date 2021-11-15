«الغذاء والدواء» تحذر من 3 أخطار لاستخدام الحناء المخلوطة بمواد كيمائية

الرياض - محمد عبدالله - نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتجنب أعراض التحسس من الحنّاء بإجراء اختبار على منطقة صغيرة من الجلد (قبل الاستخدام).

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الحناء اشتهر استخدامها في ضبغ الشعر وعمل نقوش على الجلد وهي مسحوق يتم تحضيره بتجفيف أوراق شجرة الحناء وطحنها.

وأضافت، الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن خلط الحناء مع مواد ضارة أو خطيرة للحصول على لون أغمق أو زيادة فترة ثباتها يؤدي إلى تهيج البشرة واحمرارها وحروق في فروة الرأس أو الجلد.

ونصحت الهيئة بتحضير ذلك المسحوق في المنزل، أو شراؤه من مصادر موثوقة وتجنب خلط أو إضافة أي مواد كيميائية أخرى إليه، وتجنبه من قبل المصابين بمرض أنيميا الفول، لأنه يؤدي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء وظهور أعراض مهددة للحياة خصوصًا لدى الأطفال المصابين بذلك المرض.

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