إعلان برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف في مشروع مشترك مع أرامكو السعودية

يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1443/4/10هـ عن طريق تعبئة النموذج على الرابط: https://www.hiwpt.edu.sa/jigpc-registration/ويستمر حتى الأربعاء 1443/5/11هـ (الموافق 2021/12/15م).

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء فتح التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف برواتب مغرية في شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة (JIGPC) وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس وشركة أكوا باور.

محمد يوسف

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