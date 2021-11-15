إعلان برنامج تدريب مبتدئ بالتوظيف في مشروع مشترك مع أرامكو السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء فتح التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف برواتب مغرية في شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة (JIGPC) وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس وشركة أكوا باور.
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية
- يفضل وجود معرفة في مجال التشغيل.
- مستوى الإنجليزية (مستوى مبتدئ فأعلى).
- لا يشترط الخبرة.
معلومات عن البرنامج:
- رواتب مجزية.
- برنامج لمدة عامين مبتدئ بالتوظيف.
- العمل في منطقة جازان (المدينة الاقتصادية).
- ابتعاث داخلي للتدريب في مجال الغاز.
- شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الإثنين 1443/4/10هـ عن طريق تعبئة النموذج على الرابط: https://www.hiwpt.edu.sa/jigpc-registration/ويستمر حتى الأربعاء 1443/5/11هـ (الموافق 2021/12/15م).
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