«هيئة الزكاة» توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الجمارك بأذربيجان

الرياض - محمد عبدالله - وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021م، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية، بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين.

تهدف الاتفاقية إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك.

وتتضمن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الأثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة معالي المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية معالي رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف.

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