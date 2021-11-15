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استشاري يوّضح السبب وراء تعرض النساء لبرودة الأطراف أكثر من الرجال

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الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور سعود التركي إن النساء أكثر عرضة لبرودة الأطراف أكثر من الرجل.

وأوضح التركي خلال حديثه مع برنامج «صباح » إن السبب وراء ذلك هو أن عملية الأيض لدى النساء أقل من الرجال  بالإضافة إلى عامل جيني والذي يجعلهن أكثر عرضة لظاهرة «الرينود» .

وظاهرة «الرينود» هي حالةٌ مرضيّة تصيب الأوعيّة الدموية الموجودة في أطراف اليدين، والقدمين، وأحياناً تصل إلى منطقتيْ الأنف، والفم، وينتج عنها تضييقٌ في الأوعية الدمويّة، مما يؤدّي إلى عدم قدرة الدم على الحركة بشكلٍ صحيح، فيتغير لون الأطراف وتقل حرارتها .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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