نشرة عاجل.. تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. والعثور على مفقود الحاير

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل، أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها؛ خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد، والعثور على مفقود الحاير بعد يومين من تغيبه، ونجم منتخب فيتنام لـ«عاجل»: لا نريد تكرار ما حدث بالرياض.. وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.. الأربعاء

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

نجم منتخب فيتنام لـ«عاجل»: لا نريد تكرار ما حدث بالرياض.. وهدفنا عرقلة الأخضر

تحدث نجوين كوانج هاي، نجم منتخب فيتنام، عن مواجهة منتخب بلاده الهامة والمُرتقبة أمام السعودية، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين مساء الغد الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

بعد يومين من تغيبه.. العثور على مفقود الحاير

أعلن فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، عن العثور على مفقود محافظة الحاير بمنطقة الرياض، سليمًا؛ حيث نفد وقود مركبته، وذلك بعد يومين من ورود بلاغ بفقده.

خبير وبائيات يوضّح طريقة مقاومة متحور دلتا قبل الإصابة به

قال خبير الوبائيات الروسي، ألكسندر غينسبورغ، إنه من الضروري الحفاظ على كمية كبيرة من الأجسام المضادة في الدم، قائلًا: «عند تفشي سلالة كورونا ووهان الصينية وغيرها كان يكفي في معظم الأحيان إعادة التطعيم مرة واحدة في كل عام أو حتى بعد مرور عام ونصف العام«.

بالصور.. «الأرصاد» تكشف عن تشكُّل سحب رعدية ممطرة بمحاذاة 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تشكل السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة 7 مناطق في المملكة، خلال الساعات المقبلة.

مدرب اليابان عن مواجهة عُمان: مباراة صعبة أمام منتخب يطور من نفسه

أكد هايجيمي مورياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان على صعوبة المواجهة المنتظرة أمام عُمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

قائد القوات المشتركة يستعرض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني

استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز، وذلك في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف.

بالأسماء.. «السديس» يصدر قرارًا بتحسين الوضع الوظيفي وترقية عدد من منسوبي الرئاسة

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتحسين الوضع الوظيفي لعدد من الكفاءات

هل تم إيقاف دخول الزيارة إلى المملكة مع الزوج المحصن؟ «الجوازات» تُجيب

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لكي يتمكن الزائر أو المقيم من دخول المملكة، يشترط عدم المرور خلال آخر 14 يومًا بأحد الدول المعلق القدوم منها.

بريطانيا تضم فئة عمرية جديدة لبرنامج الجرعات المعززة ضد كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، عن توسيع قاعدة الفئات المسموح لها بأخذ الجرعة المعززة من لقاحات كورونا، لتشمل فئات أقل سنًا.

استمرار اشتعال الحرائق في لبنان وسط أنباء عن عمل تخريبي

تشهد العديد من المناطق اللبنانية حرائق كثيرة، بعضها مشتعل منذ أيام، وسط خوف ورعب الأهالي من اقترابها لمنازلهم أو مزارعهم.

حفتر يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا

يعتزم قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، غدا الثلاثاء، بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه>

غدًا.. المنتخب السعودي يواجه فيتنام لقطع خطوة جديدة نحو كأس العالم

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عصر غد الثلاثاء، اختبارًا جديدًا عندما يحل ضيفا على نظيره الفيتنامي، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية.

بالصور.. «التعليم» تدشن أول منصة إلكترونية للكراسي البحثية في الجامعات السعودية

دشنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، منصة «الكراسي البحثية»؛ كأول منصة إلكترونية متكاملة للكراسي البحثية في الجامعات السعودية.

»حساب المواطن» يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دفعة نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48 (شهر نوفمبر 2021م).

أمير الكويت يفوض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصاته بصفة مؤقتة

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، عن صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

84.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 46.6 مليون بالسعودية

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء أكثر من 84.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون، فيما ذكرت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 46.6 مليون جرعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية بتعاملات الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، وسط ترقب لأداء المعدن النفيس عالميًا بمستهل جلسات الأسبوع.