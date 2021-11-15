قائد القوات المشتركة يستعرض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني

الرياض - محمد عبدالله - استقبل قائد القوات المشتركة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم الإثنين، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز، وذلك في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

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