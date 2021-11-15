«هدف»: مليون شاب وفتاة استفادوا من خدمات الإرشاد والتطوير المهني عبر «سُبل»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة أكثر من مليون شاب وفتاة من خدمات الإرشاد والتطوير المهني، التي تقدمها بوابة «سُبل»، وذلك منذ إطلاق البوابة في يناير 2020م، وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وتستهدف خدمات بوابة «سُبل»، طلاب التعليم العام والجامعي، والباحثين عن عمل والموظفين؛ حيث توفر بوابة إلكترونية تضم عدة خدمات وأدوات للتثقيف والإرشاد المهني، منها تقديم خدمات الاستشارات المهنية حضوريًا أو عن بُعد، ومقياس الميول المهنية، وكذلك توفير محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لمساعدة الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.

وتهدف «سُبل»، إلى تمكين المستفيدين من معرفة ميولهم المهنية والأكاديمية، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وأهم المهن المستقبلية، والمسارات المهنية وقطاعات سوق العمل، وكذلك دعم المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية بما يتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وتكوين مجتمع للإرشاد المهني وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

ويُمكن للفئات المستهدفة، زيارة بوابة «سُبل»والتابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، من خلال الرابط: (https://subol.sa) والاستفادة من محتوى البوابة، أو إنشاء ملف شخصي للاستفادة من كامل الخدمات وأدوات الإرشاد والتطوير المهني التي توفرها البوابة.

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