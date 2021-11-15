شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرتي تعاون لدعم مشاريع «المساحة الجيولوجية» بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ستساهم الاتفاقية بشكل كبير في إجراء الأبحاث العلمية وتبادل البيانات

- القيام بمشاريع مشتركة في مجالات علوم الأرض المختلفة

عقدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بجدة اليوم اجتماع مجلس إدارتها الواحد والأربعون، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور أعضاء الهيئة، حيث تم مناقشة عدد من مشاريع الهيئة الفنية بالإضافة إلى عرض يوضح سير أعمال المبادرات التي تعمل عليها الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية والجمعية السعودية لعلوم الأرض لتعزيز ودعم مبادرات ومشاريع الهيئة في عدة مجالات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في إجراء الأبحاث العلمية وتبادل البيانات والمعلومات والمنتجات الفنية والتي لها علاقة بمجالات الثروات المعدنية والتعدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية بين الطرفين، وكذلك المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل المشتركة في مجالات التعاون القائمة بين الطرفين، بالإضافة إلى تنسيق بين الطرفين لاستضافة مؤتمرات الجمعية.

وأشار "أبا الخيل“ أن الاتفاقية تضمنت أيضًا القيام بمشاريع مشتركة في مجالات علوم الأرض المختلفة، والعلوم ذات العلاقة و دعم من الجمعية لمنسوبي الهيئة في نشر أبحاث أعمالهم الفنية والعلمية في المجلة العربية للعلوم الجيولوجية.

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومجموعة الخريجين للاستشارات الهندسية، فيما بين "أبا الخيل" أن هذه المذكرة تهدف إلى تنفيذ البحوث والدراسات والمشاريع المشتركة في مجالات علوم الأرض والعلوم ذات العلاقة و تبادل المعلومات، والبيانات الفنية، والخرائط، والمطبوعات، والوثائق والتقارير في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنظيم رحلات علمية ومؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات مشتركة، كما تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات والخدمات الفنية واللوجستية المتوفرة لدى الطرفين.

وفي ختام اجتماع أعضاء مجلس إدارة هيئة المساحة الجيلوجية السعودية، دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مبادرة "اتقان" وهي مبادرة ترتكز على القيم كركيزة أساسية للقيام بالأعمال، وأن يكون الموظف مثالاً يحتذى به في عمله متجسداً بقيم الهيئة المتمثلة في الالتزام والشفافية والتحفيز والإبداع والابتكار.