البحرين تعلن إنشاء المجلس الوطني للفنون

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، مرسوما بإنشاء المجلس الوطني للفنون، والذي يتبع مجلس الوزراء. ونقلت صحيفة “الوطن” البحرينية تفاصيل بنود المرسوم الملكي والذي حدد مهام المجلس الوطني للفنون والتي جاء من بينها: تطوير وتشجيع الاهتمام بأنواع الفنون المرئية والمسموعة والمقروءة، ونشر الوعي بأهمية الفنون.

وضع استراتيجية وطنية لدعم الفنون وتنفيذ الخطط اللازمة للارتقاء بالفن.

الإشراف على تنفيذ البرامج الفنية والتنسيق بين كافة المؤسسات الفنية.

توفير بيئة فنية من خلال إنشاء المنصات الفنية وخلق الفرص.

تشجيع الاستثمارات في مجال الفن ودعم أصحاب المواهب الفنية. ومن المنتظر أن يشكل المجلس بموجب مرسوم، من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء على الأقل، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وحدد المرسوم الموارد المالية للمجلس كما يلي: الاعتمادات المالية المخصصة له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

الهبات والتبرعات التي يقبلها رئيس المجلس، وفقاً للقوانين المعمول بها في البحرين.

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