وكالة: لوكسمبورج تفتح تحقيقا جنائيا بحق حاكم مصرف بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن متحدث قضائي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق في “قضية جنائية” خاصة بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.
وقال المتحدث القضائي إن السلطات القضائية في بلاده فتحت التحقيق، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب “رويترز”.
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في المقابل، ذكر متحدث باسم حاكم مصرف بيروت أن سلامة لم يتم إخطاره بأي قضية ضده في لوكسمبورج، دون أن يقدم مزيدا من التعليقات.
وتشهد أوروبا حاليا تحقيقان على الأقل فيما يتعلق بسلامة أحدهما انطلق في سويسرا في يناير/ كانون الثاني على خلفية اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تشتمل أرباح بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وفي فرنسا فتح مدعون تحقيقا أوليا في أواخر مايو/ أيار في اتهامات لسلامة بغسل الأموال. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلا إنها مسيسة.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين. ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.
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