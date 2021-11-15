إيران وتركيا تتفقان على تطوير خارطة طريق لتعاون طويل الأمد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع تركيا على تطوير خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الذي يزور طهران، بحسب وكالة أنباء فارس.

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وقال وزير الخارجية الإيراني: “في لقاء اليوم اتفقنا على تطوير خارطة طريق جديدة لتعاون طويل الأمد بين طهران وأنقرة وبدء محادثات دبلوماسية في هذا الصدد”.

وكشف عبد اللهيان عن زيارة قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجريها قريبا إلى إيران، معربا عن أمله أن يتم خلالها التوقيع على خارطة الطريق بين البلدين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقات بين طهران وأنقرة بـ “الودية والتاريخية”.

وحول ما تم بحثه مع جاويش أوغلو، قال عبد اللهيان: ” بحثنا خلال اللقاء الاستثمار المشترك بين إيران وتركيا، وتنمية العلاقات الاقتصادية والقضايا القنصلية، وإزالة العوائق التجارية بين الطرفين وتسهيل حركة التجارة والترانزيت بين البلدين”.

كما تطرق اللقاء إلى قضايا إقليمية كالوضع في أفغانستان، واتفق الوزيران على “تعزيز الاستقرار في غرب آسيا”، بحسب المصدر ذاته.

وكانت العلاقات بين أنقرة وطهران قد توترت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك بسبب التوترات على الحدود بين إيران وجارتها أذربيجان حليفة تركيا، ما دفع أنقرة لمنع دخول الشاحنات الإيرانية عبر جميع المعابر الحدودية بين البلدين.

تأتي زيارة تشاوش أوغلو إلى إيران بالتزامن أيضا مع الانتقادات التي وجهتها أنقرة لطهران بالسماح للمهاجرين الأفغان بالعبور إلى تركيا هربا من حكم حركة طالبان المتشددة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.

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