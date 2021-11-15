قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني والموقف العام

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وشهد الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية؛ لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.