شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: تدمير 18 آلية حوثية ومقتل 140 إرهابياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن عملياته ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، موضحا أنه نفذ (٢٦) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات 24 الماضية.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ (١١) عملية استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن تدمير ( ١٨) آلية عسكرية، ومخازن أسلحة، وخسائر بشرية تجاوزت (١٤٠) عنصراً إرهابياً.

وأكد التحالف على دعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي، خارج مناطق نصوص اتفاق «استوكهولم».