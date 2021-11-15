شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يستعرض العمليات العسكرية مع رئيس هيئة الأركان اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير بن حمود أحمد عزيز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني، والاطلاع على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.