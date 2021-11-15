نمو الاقتصاد التونسي 0.3% خلال الربع الثالث من 2021

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد الإحصاء التونسي، اليوم الإثنين، أن اقتصاد البلاد حقق نموا قدره 0.3% في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واعتبر المعهد الحكومي أن ذلك “يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتحديات في تنامي”، بحسب قناة “نسمة” التونسية الخاصة. © AFP 2021 / FETHI BELAID وسجل اقتصاد تونس خلال الربع الثالث من العام الجاري، نموا نسبته 0.7%، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام. وبحسب المعطيات، سجل أداء الأنشطة الاقتصادية تباينا خلال الربع الثالث من 2021، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا نسبته 2.6%. ولم يكن النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية في منأى عن هذا الاتجاه، حيث سجل إنتاج قطاع النسيج والملابس والأحذية تراجعا بلغ 2.5، وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5%. في المقابل سجل قطاع الصناعات الكيميائية نموا نسبته 14% وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة نموا قدره 1.1%. وكان الاقتصاد التونسي سجل انكماشا قياسيا بلغ 8.8 بالمئة في 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا.

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