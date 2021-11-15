الطائف.. لجنة رسوم التبغ تغلق 5 محالّ مُخالِفة

محمد بن مسعود - الدمام - 15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443 02:46 PM
نفّذت جولات رقابية للتأكد من الإفصاحات والتصاريحالطائف.. لجنة رسوم التبغ تغلق 5 محالّ مُخالِفة
أغلقت لجنة رسوم التبغ في الطائف خمسة محالّ أثر رصدها مخالفات عدة، في حين سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.
ووفقًا لما أوضحته أمانة الطائف في بيانٍ لـ”الخليج 365”؛ فإن اللجنة، وبتوجيهات من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قامت بجولات ميدانية على المقاهي والمحلات التي تقدم التبغ؛ للتأكد من إفصاحات الرسوم، والتأكد من تصاريح تقديم التبغ.
وأضافت: تم إغلاق خمسة محالّ مخالفة، وسيستمر عمل اللجنة في التفتيش على جميع المقاهي والكوفي شوب في محافظة الطائف، والبلديات المرتبطة.
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