اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية 

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، في اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة 53 لاتحاد الجامعات العربية، الذي يعقد في جامعة الأمير محمد بن فهد في الفترة من 14-16 نوفمبر 2021م.

وينعقد الاجتماع برئاسة الأمين العام للاتحاد معالي الدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس الدورة الحالية للاتحاد، وبمشاركة رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية من 22 دولة تحت مظلة الاتحاد، حيث جرت مناقشة نشاطات الأمانة العامة للاتحاد خلال المراحل السابقة والحالية، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد، والندوات والمؤتمرات التي يعقدها، ومكان وزمان انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد، إضافة إلى استعراض واقع الجامعات العربية ومستقبلها. واطَّلع أعضاء المجلس على مذكرة الأمانة العامة حول جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وجائزة أفضل رسالة ماجستير للدورة الرابعة والخمسين.

وتمت الموافقة على مقترح النظام الأساسي لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي، وقيمتها 250 ألف دولار، وكانت قد طرحت في اجتماع العام الماضي للاتحاد. وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية، والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي، إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي، والتشجيع على النشر في المجلات العلمية، وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عموماً.

كما ناقش المجلس مقترح إنشاء مجلس التنمية المستدامة، ومجلس المسؤولية المجتمعية، ومجلس الشباب للجامعات العربية.