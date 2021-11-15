اخبار الخليج – النائب النفيعي: السعودية نموذج للدولة الحديثة والمتطورة والقوية

محمد بن مسعود - الدمام - ثمن النائب إبراهيم خالد النفيعي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مناصرة القضايا العربية والإسلامية، وفي مد يد العون والنجدة والمساعدة، موضحاً بأن السعودية تمثل حجر الزاوية في تغيير كل منعطفات الأحداث الكبرى في المنطقة، وفي صنع الأمل، والذود عن مقدرات وثروات وأمن الشعوب.

وأكد النفيعي على هامش زيارته لنائب السفير السعودي صالح بن فلاح العتيبي بمقر السفارة السعودية بالمنامة، بأن الشقيقة الكبرى نجحت بتحقيق قصص نجاح كبيرة في التحول الريادي لبناء دولة المؤسسات الحديثة والعصرية، لافتاً بأن الإعلان الأخير عن التوجه لبناء مدينة غير ربحية، تضع المملكة في المسار الإنساني والحضاري الصحيح.

وأشار بأن ما حققته المملكة في السنوات الأخيرة، في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله، سواء في التوطين، أو تمكين المرأة، أو تنويع مصادر الدخل، أو الاتجاه نحو بناء المدن الخضراء، أو الانفتاح الاقتصادي والسياحي والثقافي، ليحمل دلالات إرادة المملكة قيادة وشعباً نحو العبور الى المستقبل وبناء العهد الجديد.

وبين بأن الدور المحوري الكبير الذي بذلته المملكة العربية السعودية خلال فترة الجائحة، على مستوى الإجراءات الطبية الاحترازية، وتلقيح المواطنين والوافدين والمقيمين، والإدارة المحنكة لملفي الحج والعمرة، والتجاوز الناجح لهذه المرحلة الصعبة عالمياً، يشاد به ومحل تقدير من قبل جميع شعوب المنطقة.

وأشار النفيعي بأن استقلال القرار السياسي السعودي، والاهتمام المستمر في بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق أحدث المنظومات الحديثة، والتوجه نحو بناء الشراكات في المنطقة والعالم، أسهم بتحول المملكة الى دولة عظمى تساهم في صناعة الأحداث الجارية.

وعبر النفيعي في نهاية اللقاء عن تقديره للدور السعودي الكبير في دعم مملكة البحرين اقتصاديا عبر مراحل متغيرة وعديدة، مؤكداً بأن المجلس التنسيقي المشترك ما بين البلدين الشقيقين يمثل احدى محطات التحول الجديدة التي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي المشترك على كافة المستويات.