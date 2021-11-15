إطلاق حملة «اعرف أرقامك» لمتابعة مؤشرات 4 أمراض

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة الصحة، حملة ومبادرة «اعرف أرقامك» التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية معرفة ومتابعة أبرز أربع مؤشرات حيوية تؤثر على الصحة، وهي «معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم».

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق (صحتي) بكل يسر وسهولة؛ حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

وتأتي الحملة التوعوية «اعرف أرقامك» استكمالًا للجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، وتعزيز السلوكيات السليمة، والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضا:

كيف يتجنب مرضى الربو تأثيرات الأمطار والهواء البارد؟.. «الصحة» توضح