بالفيديو..  ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة بعدة مناطق خلال أسبوعين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط (39) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 15 مخالفا لرعيهم 531 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط ثلاثة مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد في منطقتي الجوف والمدينة المنورة، وبحوزتهم بندقية هوائية و10 طيور مصيدة، وشباك صيد وأدوات صيد.

وتم ضبط مخالفَيْن اثنين لنظام البيئة لنقلهما 85 مترا مكعبا من الحطب المحلي بمنطقة الرياض.

كما قامت قوات الأمن البيئي بالسيطرة على كائنين فطريين اثنين طليقين (ظبيي فلودير)، في أحد أحياء مدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وضبط الجهات المختصة بالأمن العام، 17 مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعد للبيع على متن 17 مركبة، في مناطق القصيم والحدود الشمالية وحائل وتبوك.

وضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مخالفين اثنين لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة بمنطقة تبوك.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين، من قبل الجهات المختصة.

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