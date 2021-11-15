أستاذ علاقات دولية: إنشاء أول مدينة غير ربحية يمكِّن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال د.صالح الصقري، أستاذ العلاقات الدولية المعاصرة، إن إنشاء أول مدينة غير ربحية في حي عرقة، يهدف إلى إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف «الصقري»، في تصريحات لبرنامج «اليوم»، عبر فضائية «الإخبارية»، أن المدينة ستكون مركزًا إقليميا ودوليًا، سواء لمنطقة الخليج والعالم العربي، أو دوليًا للعالم أجمع، ليساهم فيها كل من لديه رغبة في الاستثمار خاصة جيل الشباب، الذي سيستفيد من هذه المبادرات في المستقبل.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المدينة ستستضيف رؤوس الأموال الاستثمارية لمن لهم مساهمات مجتمعية، مؤكدًا أن هذا يمثل استثمارًا في عقول وبناء الإنسان.

وتابع: «هذه المبادرة دون شك سيكون لها أثر في المستقبل في بناء عقل الشباب السعودي، ودعم الابتكارات والاختراعات وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل».

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