إجراء أول عملية استئصال للبروستاتا عن طريق المنظار الجراحي بمستشفى صبيا

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي في مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان، في إجراء أول عملية استئصال البروستاتا بالمنظار، لمريض ثمانيني، وذلك ضمن خطة التوسع في توفير الخدمة العلاجية بالمستشفيات.

وأوضحت صحة جازان – عبر تويتر - ان المريض البالغ من العمر 85 عاما، كان يعاني من احتباس بولي مزمن والتهابات متكررة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من تضخم حميد في البروستاتا، مع حاجته إلى تركيب قسطرة بولية لمدة طويلة.

وتقرر إجراء جراحة تم خلالها استئصال البروستاتا عن طريق مجرى البول، بواسطة جهاز المنظار الجراحي، وتكللت العملية بالنجاح، وخضع المريض للمتابعة بقسم التنويم، وجرى إزالة القسطرة البولية وعودته للتبول بشكل طبيعي وغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وأشارت صحة جازان، إلى أن تلك العملية هي الأولى من نوعها التي تجرى بمستشفى صبيا العام في تخصص جراحة المسالك البولية.

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