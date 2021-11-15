حالة نادرة.. نجاح عملية ولادة قيصرية لـ5 توائم بمستشفى دلّة نمار

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى دلة نمار، في إجراء عملية ولادة قيصرية سفلية لسيدة وضعت 5 توائم (3 ذكور- أنثيين)، وكلهم بصحة جيدة.

وأشرف على عملية الولادة أكثر من 20 متخصصًا في الولادة وأمراض النساء وطب الأطفال والتخدير والتمريض، وتعدّ ولادة 5 توائم حالة نادرة جدًا تحصل مرّة في كل 55 مليون ولادة طبيعية بدون أدوية أو تدخلات خارجية.

وقالت الدكتورة عائشة ناصر، رئيسة قسم التوليد وأمراض النساء بمستشفى دلّة نمار الرياض، وزميلة البورد الأوروبي للتوليد وأمراض النساء، والتي أشرفت على العملية، إن الحامل أتت إلى المستشفى في الأسبوع 28 من الحمل، وكانت تعاني من ضيق وصعوبة بالمشي وأوضحت الأشعة التليفزيونية وجود خمسة مشيمات في الجدار الأمامي والجانبي للرحم.

وأضافت الدكتورة عائشة، أنه عندما فاقت آلام الحامل قدرة تحمّلها، وذلك في الأسبوع 30 للحمل، تمّ وضع خطة تنويم بهدف الوصول إلى الأسبوع 32 من الحمل على الأقل مما يخفض نسبة الخطورة على صحة وحياة الأجنة الخمسة، وتمّ حجز خمسة أسِّرة في الرعاية المركزة لحديثي الولادة طوال فترة التنويم بالمستشفى.

وأشارت الدكتورة عائشة، إلى أن فريق الاختصاصيين أجرى عدّة تجارب تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد قبل إجراء عملية الولادة القيصرية السفلية في الأسبوع 32؛ حيث تمّت العملية بنجاح وتراوحت أوزان الأطفال المبتسرين بين 1.65 و2.039 كيلوجرام، وجميع المواليد بحالة صحية مستقرة في الرعاية المركزة لحديثي الولادة على تغذية بواسطة الأنبوبة الفموية المعدية.

يُذكر أن مجموعة دلّة الصحية تشمل 5 مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنويًا في كافة أنحاء المملكة، عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم نحو ألف طبيب منتقون بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

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