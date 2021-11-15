الحجرف: تفعيل القيادة العسكرية الموحدة من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة يعتبر من أكبر الإنجازات والمكتسبات العسكرية الخليجية المشتركة.

وأشاد الحجرف خلال لقائه اليوم الاثنين، مع قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، بالجهود المبذولة من قبل القيادة الموحدة والتي تم إنشاؤها بمباركة كريمة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، إيماناً من القادة بروابط التلاحم الذي يربط دول المجلس، وإدراكاً لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين الأمن والاستقرار والسلامة والاستقلال لدول مجلس التعاون.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، تحقيقًا لمتطلبات منظومة التعاون الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.

اقرأ أيضا:

«الرويلي» يرأس وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون