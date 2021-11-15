84.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج منها 46.6 مليون بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء أكثر من 84.4 مليون جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون، فيما ذكرت وزارة الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 46.6 مليون جرعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون، حتى أمس الأحد، فإن عدد الإصابات المؤكدة بلغ (2,525,916) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,498,374) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19,535) حالة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (84,401,695) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.9%.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ (46651058) جرعة عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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