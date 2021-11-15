«فيصل الطبي» ينهي معاناة سيدة مع صداع مزمن استمر أكثر من عامين

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي، بمديرية صحة الطائف، في إنهاء معاناة سيدة مع صداع مزمن استمر لأكثر من عامين.

وذكر الحساب الرسمي لـ«صحة الطائف» على تويتر، أن السيدة كانت تعاني من ورم سحائي في الفص الجداري، وتم استئصاله بعملية جراحية دقيقة، وعادت المريضة لممارسة حياتها الطبيعية.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالطائف، عن تقديم خدماتها بمراكز ووحدات الغسيل الكلوي في كل من مستشفيات ظلم والموية والسحن وقيا والقريع؛ حيث أجرت 3144 جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت أن عدد كراسي تلك المراكز يبلغ 18 كرسي غسيل، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 33 مستفيدًا ومستفيدة.

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