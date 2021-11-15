بدء استقبال طلبات الاعتراض في حساب المواطن

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خادم الحرمين يرعى الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد
يرعى - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم...
ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع
ضبطت الجهات المختصة 39 مخالفًا لنظام البيئة خلال الأسبوع المنصرم، حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لرعيهم 531 رأسا من...
إطلاق برامج تدريبية من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني
أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات...
فتح باب القبول في كلية التقنية بوادي الدواسر
أعلنت الكلية التقنية في محافظة وادي الدواسر، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث سيتم فتح...
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور
كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي العمالة المنزلية غير السعودية يبلغ 3.446.667 عاملا وعاملة، بينهم 2.554.628 ذكرا، في وقت يبلغ عدد العاملات...
طوارئ في جدة والعاصمة المقدسة وتحذيرات من الأرصاد
شهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة...
134 متطوعا يثقفون زوار الساحل والشقيق
باشر 134 متطوعا ومتطوعة من فريق نجوم التطوع للبحث والإنقاذ والإغاثة، العمل في الواجهة البحرية بساحل عسير البحري وشاطئ مركز الشقيق...
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