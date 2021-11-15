بدء استقبال طلبات الاعتراض في حساب المواطن

خادم الحرمين يرعى الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد يرعى - بمشيئة الله تعالى - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 39 مخالفا لنظام البيئة في أسبوع ضبطت الجهات المختصة 39 مخالفًا لنظام البيئة خلال الأسبوع المنصرم، حيث ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لرعيهم 531 رأسا من... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

إطلاق برامج تدريبية من الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح باب القبول في كلية التقنية بوادي الدواسر أعلنت الكلية التقنية في محافظة وادي الدواسر، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، حيث سيتم فتح... وادي الدواسر: دوت الخليج وادي الدواسر: دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور كشفت بيانات رسمية عن أن إجمالي العمالة المنزلية غير السعودية يبلغ 3.446.667 عاملا وعاملة، بينهم 2.554.628 ذكرا، في وقت يبلغ عدد العاملات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

طوارئ في جدة والعاصمة المقدسة وتحذيرات من الأرصاد شهدت مدينة جدة والعاصمة المقدسة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت على عدة أحياء، وتجمعت مياه الأمطار في الطرقات الرئيسة... جدة : يمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني جدة : يمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

134 متطوعا يثقفون زوار الساحل والشقيق باشر 134 متطوعا ومتطوعة من فريق نجوم التطوع للبحث والإنقاذ والإغاثة، العمل في الواجهة البحرية بساحل عسير البحري وشاطئ مركز الشقيق... جازان: سلطان عسيري جازان: سلطان عسيري 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

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