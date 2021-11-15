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السعودية | قبل الاختبارات.. تنويه هام من “التعليم” للطلاب وأولياء الأمور

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أصدرت وزارة التعليم تنبيهاً مهماً للطلاب وأولياء الأمور بشأن الكتب المدرسية.

وقالت الوزارة فى تعميم لها : نود التذكير بضرورة المحافظة على الكتب المدرسية لكون مقررات الفصل الدراسي الأول جزء من الفصل الثاني ومقررات الفصل الدراسي الثاني جزء من الفصل الثاني وكامل الفصل الدراسي الثالث حسب نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وجاء التعميم مع اقتراب اختبارات الفصل الدراسي الأول.

 

 

 

 

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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