شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية 700 ألف ريال مستحقات وافد بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استطاعت ادارة التسوية الودية في مكتب العمل بمحافظة الخبر و بقيادة مدير المكتب منصور آل بن علي بالنظر في دعوى كان قد قدمها وافد ضد منشأة يعمل بها مطالباً بمكافأة لنهاية الخدمة للفترة التي كان يعمل بها .

حيث تمكن المصلح ناظر الدعوى من الوصول لحلٍ ودي بين الاطراف و الزام المنشاة بدفع مبلغ يتجاوز 723671 ريال عبارة عن مستحقات لنهاية الخدمة و ساعات إضافية.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل على ضرورة السعي لحل الخلافات بشكل ودي وبشكل عاجل مع ضمان سرعة استرداد الحقوق .