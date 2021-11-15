شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور .. إزالة تراكمات مياه الأمطار في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة عن تحرير عدد من المواقع من تجمعات المياه الناجمة عن الحالة المطرية التي هطلت أمس الأحد، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.

وشاركت معدات وآليات الأمانة في تحرير نفق الأمير ماجد "الطير" جوار البوابة الغربية لجامعة الملك عبدالعزيز من مياه الأمطار المتجمعة، والذي شهد توقف المضخات التي تشرف الجامعة على تشغيلها وصيانتها، بالإضافة لدعم فرق وزارة النقل في تحرير طريق الحرمين .

وباشرت الأمانة أكثر من 460 بلاغا عن تجمعات لمياه الأمطار بالإضافة لبلاغات متعلقة بالضخ العكسي لمناهيل الصرف الصحي، كما سجلت حالات تساقط للأشجار في بعض الشوارع جراء تأثير الحالة الجوية، لافتة إلى أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 2062 فردا و 811 معدة وآلية، مؤكدة استمرار أعمالها على مدار الساعة.

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياه عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما تواصل الأمانة أعمال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة والتي مازال العمل بها قائما.