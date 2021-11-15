شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. «شرقيتنا أنقى» حملة تفتيشية على المنشآت بالساحل الشرقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي " شرقيتنا أنقى " حملة التفتيش للأنشطة الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية والمسح البيئي للساحل الشرقي للمملكة وبمشاركة جهات حكومية متعددة منها حرس الحدود وشرطة المنطقة الشرقية ووزارة الزراعة والأمانة وأمارة المنطقة والغرفة التجارية وقوات أمن المنشآت

وستشمل الحملة 1600كيلو بالمنطقة الشرقية موزعة على 8 قطاعات كل قطاع يشمل عددا من المفتشين البالغ عددهم حوالي 80 مراقب ومفتش.