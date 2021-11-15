شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمناسبة تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، العميد حمد بن محمد العماري مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بمناسبة تعيينه.

وتمنى سموه التوفيق للعميد العماري في مهامه، منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من حفظ وحماية للمجتمع من المؤثرات العقلية والمخدرات التي تنعكس سلباً على صحة الانسان وحياته الاجتماعية، إضافة إلى مكافحة الاتجار بها والترويج لها.

من جانبه ثمن العميد حمد العماري حفاوة الاستقبال والتوجيهات السديدة والدعم الذي تحصل عليه إدارة مكافحة المخدرات من سمو أمير الشرقية.