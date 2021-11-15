تعليم تبوك يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك – فايز السميري

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ بعد غدٍ الأربعاء “عن بُعد”، للمرحلة الابتدائية من خلال المنصات التعليمية، وحضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر. مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار “عن بُعد” من خلال المنصات التعليمية، لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم إتمامهم لسن ١٢ عامًا.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير جميع الإدارات والأقسام المعنية بتسخير جهودها كافة لضمان انطلاقة مميزة لهذه الفترة من العام، مؤكدا على مديري ومديرات المدارس تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها ، منوهاً بضرورة تسجيل كافة نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي نور ومتابعة ذلك مع إدارة الاختبارات والقبول بصفة دائمة.حيث تم تخصيص منظومة عمل مساندة وداعمة للميدان من مشرفين تربويين ومشرفات بشكل يومي للمتابعة ومعالجة أي معوقات أو صعوبات عن طريق الزيارات الميدانية والمتابعة الإلكترونية .

وأكد “القعير” على جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الالتزام بالاجراءات الصحية المعتمدة من ” وقاية ” وزارة الصحة وتعليمات العودة للدراسة لكل مرحلة.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول خالد أبو حوسة بأن الإدارة قامت بإعداد خطة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الأول 1443 وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم و الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام الإصدار الثالث و المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب ودليل التعليم الثانوي نظام المقرارات ونظام المسارات وما استجد من تعليمات .

وأشار إلى أن اختبارات المرحلة الابتدائية تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الثامنة صباحًا، وسيتم رصد النتائج في نظام “نور” وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس ٢٠ ربيع الثاني.