لوكاشينكو: لا نستطيع إقناع المهاجرين بالعودة لبلادهم

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تستطيع إقناع المهاجرين الموجودين على حدودها الغربية، بالعودة إلى ديارهم.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية “بيلتا” عن الرئيس البيلاروسي أن بلاده تحاول إقناع المهاجرين بالعودة إلى ديارهم، لكن دون جدوى.
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وأوضح أن مينسك سوف ترد على أي عقوبات جديدة يفرضها عليها الغرب، بحسب “ويترز”.
تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا نحو الحدود البيلاروسية مع بولندا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ الأمر الذي دفع السلطات البولندية إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من عبور الحدود.
ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير تنقّل موجه من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.
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