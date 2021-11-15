اخبار الرياضه السعوديه طائرتا الهلال والفيصلي في صراع الصدارة.. والوحدة تطمع في الأهلي

ويدير اللقاء تحكيميا الدولي عبداللطيف العتيق ويساعده محمد الهزيم كحكم ثان، حيث يتوقع أن يشهد اللقاء الكثير من الإثارة والتشويق بالنظر للمستوى الفني الكبير الذي يقدمه الفريقان.
الوحدة – الأهلي
في مكة المكرمة، يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي صاحب مركز الوصافة والحاصل مؤخرا على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك خلال اللقاء الذي يقام على صالة نادي الوحدة في تمام الساعة الـ (7:00م)، ويقوده تحكيميا الحكم عبدالرحمن الدوسري والحكم الثاني الدولي سعد اليحيوي.
4 لقاءات أعلنت افتتاح الجولة السابعة
الجولة السابعة انطلقت مساء السبت الماضي، حيث حقق نادي الترجي انتصارا على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط.
وبنفس النتيجة تمكن الابتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى النقطة الـ 5، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط.
أما ضمك، فواصل عروضه القوية في الدوري الممتاز للكرة الطائرة محققا انتصاره الثاني على التوالي بتجاوزه النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده لـ 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق 8 نقاط.
وفي لقاء جماهيري شهدته صالة وزارة الرياضة بالقطيف حقق نادي الخويلدية الفوز الثاني له بالدوري بتغلبه على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده لـ 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.
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