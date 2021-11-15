اخبار الخليج – خلال مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية في دبي.. وزارة الداخلية تفوز بجائزة «الابتكار في مشاركة الموظفين في القطاع العام»

محمد بن مسعود - الدمام - فازت وزارة الداخلية، خلال مشاركتها في مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بجائزة «الابتكار في مشاركة الموظفين في القطاع العام» للعام 2021.

وأوضح العميد عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للمورد البشرية، أن الجائزة، تأتي تقديراً لجهود الوزارة بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتوجيهات معاليه بالعمل على تعزيز مشاركة الموظفين في تطوير العمل والذي يعد عامل النجاح الرئيسي.

وأضاف أن الموارد البشرية ، أنشأت نظام مشاركة لموظفيها كأحد ركائز العمل ، تطبيقا لاستراتيجية الوزارة، وبما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 والتي تشجع على تطوير وإشراك الموظفين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشاد الوكيل المساعد للموارد البشرية، بدعم ورعاية معالي وزير الداخلية للموارد البشرية، والتي يعود لها الفضل الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي يأتي في إطار منظومة التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن القمة الحكومية للموارد البشرية، تعقد في دبي للسنة التاسعة على التوالي ومن بين أبرز فعاليات الموارد البشرية على مستوى المنطقة، حيث تحظى بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين وصناع القرار في هذا الحقل.

كما يتم خلالها منح عدد من الجوائز في مجال الموارد البشرية الحكومية للاحتفاء بالإنجازات الرائدة لمؤسسات القطاع العام والأفراد الذين أظهروا قيادة نموذجية للمنظمات والمؤسسات من خلال إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الاستراتيجي.