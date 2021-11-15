اخبار الخليج – الدكتورة سمية: جائزة «ليواس 2021 « ثمرة من ثمار مساعي تمكين المرأة البحرينية في مجال الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - أهلت أبحاث حول كفاءة الطاقة وانتاج الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة من المخلفات رئيسة قسم الموارد الطبيعية والبيئة، أستاذ الهندسة البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف للفوز بجائزة التميز للمرأة في قطاع الطاقة للشرق الاوسط ودول مجلس التعاون فئة الاستاذ الجامعي، لتكرم حديثاً من قبل وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة في ملتقى جائزة التميز “ليواس 2021”.

وقال الوزير خلال تكريمه لعدد من الشخصيات النسائية القيادية في مجال الطاقة: «أن المرأة البحرينية شريك فاعل ومؤثر في القطاع وقد سطرت العديد من النساء قصة نجاح تجسد ما تتميز به من روح المثابرة وصفات الكفاءة والإبداع، ويأتي هذا التكريم نظيرا لتميُّزهِن في أعمالهن ومبادراتهن والمستوى الرائع الذي حققنه خلال مسيرة عملهن حسب المعايير الإقليمية الدولية، بالإضافة إلى النهوض بواقع المرأة في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص؛ لضمان التنافسية وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للارتقاء بالمرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».

وأشاد باستمرار فعاليات “ليواس” للمرة السابعة، وهو ما يؤكد ما تحظى به المرأة في البحرين من رعاية واهتمام من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقرينة العاهل رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ من أجل تمكين المرأة البحرينية في المجالات كافة وتجسيد حقيقي لمدى الإيمان بقدراتها وإمكاناتها في جميع المجالات لاسيما في مجال الطاقة.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة سمية يوسف عن جزيل شكرها وتقديرها لهذا التكريم وأشادت بجهود لجنة التحكيم، معتبرة هذه الجائزة إحدى ثمار المساعي الرامية إلى تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات، وتجسيد حقيقي لمدى الايمان بقدراتها وامكانياتها في جميع المجالات لا سيما في مجال الطاقة.