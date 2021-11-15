شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة المهاجرين لروسيا البيضاء تحدث توتراً في المشهد الاوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت ألمانيا إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيشددون العقوبات على روسيا البيضاء بسبب أزمة المهاجرين في اجتماعهم في بروكسل اليوم الاثنين، ودعت شركات الطيران إلى وقف نقل المهاجرين إلى منسك وإلا سيتم منعها من الهبوط في أوروبا. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل "ما نراه في منسك، هذا النظام غير الإنساني من استخدام اللاجئين كأدوات للضغط على الاتحاد الأوروبي، لم يتحسن بل ازداد سوءا خلال الأيام الماضية".