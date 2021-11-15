شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «ملتقى المتعافين» غداً برعاية جمعية مكافحة السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 16 ركن للمتعافين ... وشفاء 700 مصاباً ومصابة

- تقديم محاضرة توعوية بعنوان: "5 T"

يشهد رئيس مجلس إدارة تجمع الأحساء الصحي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، فعاليات ملتقى المتعافين الخامس 2021م، الذي تنظمه جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء "تفاؤل"، لتعزيز دور المتعافين في المجتمع، وذلك مساء غداً الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 16 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح المؤسسة العامة للري.

من جانبه أبان المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء "تفاؤل" الدكتور فؤاد الجغيمان، أن اللجان التنظيمية للملتقى، فرغت من استكمال كافة الاستعدادات للملتقى، الذي يستمر لمدة يومين، موضحاً أن الملتقى في يومه الأول، سيشهد مشاركة 16 متعاف من المرض بأركان متنوعة في معرض الملتقى الخامس للمتعافين من الإصابة بأمراض سرطانية متنوعة، وكذلك هوايات وأعمال المتعافين في صناعات العطور والصابون والأكلات "الطبخ"، ومهارات الرسم والخط العربي، بجانب تقديم فقرة "أبطال تفاؤل"، يتحدث فيها مريضان تماثلا للشفاء، وهما: الشاب: أحمد العنزي، الذي قد حصل على درجة البكالوريوس في جامعة الملك فيصل بالأحساء، ويدرس حالياً بدرجة الماجستير في جامعة الملك سعود بالرياض، والآخر الشاعر النبطي عبدالرحمن الغريب، ويسردان قصتي تماثلهما للشفاء على منصة مسرح الملتقى.

ويتضمن حفل الملتقى، في يومه الأول، تكريم 4 من أعضاء مجلس الإدارة السابق "المنتهية عضويتهم مع فترة انتهاء أعمال المجلس في دورته السابقة "، وهم، كل من: د. يوسف الجبر، أ.د عبدالرحمن الملحم، د. عمر با يمين، .أ. يوسف الطريفي، وتكريم مجموعة من كبار الداعمين ورجال المال والأعمال ومديري الإدارات الحكومية في المحافظة، بجانب تقديم أوبريت "مسرحي تفاعلي"، من أداء المنشدين: عيسى الحسين، أبراهيم بوحسن، فيصل لبان، يتضمن مجموعة من اللوحات الفنية والتوعوية والتثقيفية بأمراض السرطان، وذلك بقيادة المخرج محمد الحمد، وألحان وتوزيع موسيقي إبراهيم الحمدان.

وبيّن الجغيمان، أن اليوم الثاني في الملتقى، سيشهد تقديم محاضرة توعوية بعنوان: "5 T"، للمحاضر الدكتور أيوب الأيوب، وهي تتناول استهداف 5 فئات معنية بالتعامل مع مرض ومرضى السرطان، والفئات، هي: الأطباء، الأخصائيون الاجتماعيون، أهالي المرضى، أصدقاء المرضى، المريض، ملمحاً إلى أن الأرقام الإحصائية في الجمعية، تشير إلى أن إجمالي المتعافين والمتعافيات في الأحساء، قرابة الـ 700 متعافي ومتعافية، لافتاً إلى أن مسرح حفل الملتقى من تنظيم بيت خبرة متخصص في تجهيز قاعات الاحتفالات لكبريات الشركات والمؤتمرات والملتقيات في المملكة، بإنارة جمالية باستخدام تقنية الليزر، وصوتيات بتقنيات مسرحية متقدمة ومحيطية "ثلاثية الأبعاد"، وشاشة عرض عملاقة بامتداد المسرح.