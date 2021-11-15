شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنجو يواصل تألقه في الدوري البرازيلي برباعية في شباك ساو باولو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فلامنجو مطاردته لأتلتيكو مينيرو متصدر الدوري البرازيلي ، وحافظ الفريق على فرصة جيدة في المنافسة على لقب المسابقة بفوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه ساو باولو مساء الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها تغلب فلومينينسي على بالميراس 2 / 1 وجوفينتود على شابيكوينسي 2 / صفر وسييارا على سبورت ريسيفه 2 / 1 .

ورفع فلامنجو رصيده إلى 60 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو مينيرو وبفارق نقطتين أمام بالميراس.

وتجمد رصيد ساو باولو عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وتقدم فلامنجو بهدفين مبكرين للغاية سجلهما جابرييل باربوسا وبرونو هنريكي في الدقيقتين الأولى والرابعة.

وازداد وضع ساو باولو سوءا مع طرد لاعبه جوناثان كيري في الدقيقة العاشرة ليستغل فلامنجو تفوقه العددي ويحرز هدفين آخرين بتوقيع ميشيل في الدقيقتين 42 و55 .

وقلب فلومينينسي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه بالميراس في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم إدواردو رودريجيز (دودو) لبالميراس في الدقيقة 28 ، ورد أصحاب الأرض في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ياجو فيليبي في الدقيقتين 46 و88 .

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث تعرض دودو لاعب بالميراس للطرد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ثم شهدت الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد فريد لاعب فلومينينسي.

وتغلب جوفينتود على شابيكوينسي بهدفين نظيفين سجلهما جيلهيرم كاستيو وفيتور مينديز في الدقيقتين الثالثة و26 .

ورفع جوفينتود رصيده بذلك إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر وتجمد رصيد شابيكوينسي عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كذلك تغلب سييارا على سبورت ريسيفه 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد سبورت ريسيفه عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر.

وافتتح فينيسيوس باربوزا التسجيل لسييارا في الدقيقة التاسعة ثم تعادل سبورت ريسيفه بهدف للاعب ميكائيل فيليبي فيانا دي سوزا في الدقيقة 61 قبل أن يسجل مارلون أدريانو بريزوتي هدف الفوز لسييارا في الدقيقة 80 .