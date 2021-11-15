“الوطني للأرصاد” يكشف المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
نشر حساب المركز الوطني للأرصاد، إنفوجرافا سلط فيه الضوء على المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الممطرة، اليوم الإثنين.
وبحسب الإنفوجراف، فإن المناطق المتأثرة هي، حائل: (بقاء الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، كذلك الحدود الشمالية: (طريف، عرعر، رفحاء)، وأيضا الجوف: (القريان، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل)، إضافة إلى، القصيم: (بريدة، عنبرة، الرس، البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية: (حفر الباطن، الخفجي)، وأخيرا شمال منطقة الرياض: (شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط).
وأوضح الوطني للإرصاد، أن نوع الحالة هي أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتأثيرات مصاحبة، مثل زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة الأتربة والغبار.
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