محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.
وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “تسلا” تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ “يو إس بي”.
وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ “يو إس بي”، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.
وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي “إس 3″ و”واي إس”.
واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ “يو إس بي” في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.
وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن “تسلا” لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.
وتواصل بعض المستخدمين مع “تسلا” ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.
“تسلا” تنوي بيع بعض السيارات الكهربائية من دون تقنية أساسية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-15
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.
وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “تسلا” تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ “يو إس بي”.
وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ “يو إس بي”، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.
وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي “إس 3″ و”واي إس”.
واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ “يو إس بي” في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.
وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن “تسلا” لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.
وتواصل بعض المستخدمين مع “تسلا” ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443
10:47 AM
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “تسلا” الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، تنوي طرح بعض السيارات في الأسواق من دون تقنية أساسية اعتادها الجمهور.
وأوضح موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، أن “تسلا” تنوي طرح بعض السيارات من دون منافذ “يو إس بي”.
وأرجع التقرير ذلك القرار المفاجئ إلى النقص في الرقائق والتجهيزات الخاصة بمنافذ “يو إس بي”، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والعقوبات الموقعة على الصين.
وبدأت تلك المشكلة في الظهور لدى تسلا ابتداءً من 11 نوفمبر، وستؤثر فقط في طرازَي “إس 3″ و”واي إس”.
واشتكى عدد كبير من المستخدمين من اختفاء منافذ “يو إس بي” في المركز الرئيس للسيارات وفي المقاعد الخلفية، علاوة على أن الشاحن اللاسلكي الخاص بها لا يعمل أيضاً.
وأعرب المستخدمون عن انزعاجهم لأن “تسلا” لم تخبرهم بعدم وجود تلك المنافذ قبل شرائهم السيارات الجديدة.
وتواصل بعض المستخدمين مع “تسلا” ووعدتهم بأن تتوافر تلك المنافذ المفقودة بحلول شهر ديسمبر المقبل.
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