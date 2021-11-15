إنفستكورب تستثمر في «وينغرينز فارمز» الهندية للأغذية والمشروبات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إنفستكورب اليوم عن الاستثمار في «وينغرينز فارمز» Wingreens Farms، إحدى شركات الأغذية والمشروبات المعبأة الرائدة في الهند، وهي شركة ملتزمة بتمكين المرأة.

جمعت «وينغرينز فارمز» 124 كرور (17 مليون دولار أميركي) في عملية تمويل قادتها إنفستكورب، بمشاركة شركة «أوميديار نتوورك إنديا» Omidyar Network India، وهي شركة استثمارية تركّز في عملها على تحقيق الأثر الاجتماعي. وتعمل «وينغريز» دائماً على فهم تفضيلات المستهلك التي تتغير في اتجاه المنتجات الصحية، وهو قطاع يمثل فرصة قيمتها مليار دولار أميركي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أُسست «وينغريز» عام 2011، وتركز على ابتكار منتجات ذات مستوى عالمي ولا تخضع إلا للقليل من المعالجة باستخدام مكونات عالية الجودة يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة. وهي شركة رائدة في السوق في مجال التغميسات الطازجة وعصائر الفاكهة (تحت العلامة التجارية «رو بريسّيري» RAW Pressery)، وتغطي منتجاتها فئات عدة سريعة النمو من الأطعمة والمشروبات. وتشمل محفظتها الوجبات الخفيفة الصحية والصلصات والأطعمة القابلة للدهن وخلطات التوابل والمخبوزات الخاصة وحبوب الفطور والحليب غير الحيواني ومخفوقات البروتين، ومجموعة واسعة من المنتجات العضوية. وتمتلك الشركة إستراتيجية توزيع متعددة القنوات مع وجود متاجر تجزئة خارج إطار الاتصال بالإنترنت في أكثر من 200 مدينة في أنحاء الهند. وأطلقت «وينغريز» أيضًا موقعًا إلكترونيًا جديدًا لبيع المستهلك مباشرة WingreensWorld.com يعرض أطعمة ومشروبات متعددة العلامات التجارية في جميع أنحاء الهند.

قال أنجو سي سيرفاستافا، المؤسس والمدير التنفيذي لـ»وينغرينز فارمز»: «يسعدنا أن نرحب بإنفستكورب وأوميديار نتوورك إنديا في عائلة وينغرينز. المؤكد أن خبراتهما ومواردهما القيّمة ستمكننا من ضم العديد من العلامات التجارية الجديدة للأطعمة والمشروبات إلى منصة WingreensWorld.com مع حضور عبر الإنترنت وخارجها. ونحن متحمسون لبناء شركة أطعمة ومشروبات عصرية تواصل العمل على توسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي مع بناء علامات تجارية جذّابة تلقى صدى لدى المستهلك الألفي».

من جهته، قال غوراف شارما، مدير قسم الاستثمارفي إنفستكورب في الشركات الخاصة في الهند: «تتوجه وينغرينز إلى سوق واسعة تجسّد إمكانات كبيرة وتوفر فرصًا للنمو. وبفضل نموذج الأعمال المستدام والتركيز على تقديم منتجات عالية الجودة، تُعتبر الشركة رائدة في السوق عبر القطاعات المختلفة وتتمتع بسمعة قوية. وعلى مر السنين، أظهرت وينغرينز أنها تملك مكانة قوية في السوق ومقاييس أداء مالية متينة. ونحن نتطلع إلى العمل مع الشركة وتمكينها من التوسع بشكل أكبر».

أما سيدهارث نوتيال، الشريك في «أوميديار نتوورك إنديا»، فقال: «نحن متحمسون للشراكة مع أنجو وأرجون. وهما من روّاد الأعمال ذوي الخبرة ولم ينشئا علامة تجارية مرغوبة على نطاق واسع فحسب، بل إنهما ملتزمان أيضًا بأن تترك الشركة بصمة دامغة. لقد أُطلقت وينغرينز كمشروع ضمن شبكة المبادرات لنسائية، وأُنشئت منذ البداية بهدف إحداث تأثير اجتماعي. وتتمثل مهمة الشركة في إنشاء علامة تجارية للأغذية الصحية الهندية ذات الجودة العالية، على أن يتضمن عملها ممارسات مستدامة، بما في ذلك توفير المصادر والمعالجة بطريقة مباشرة. ونحن نتطلع إلى الشراكة مع وينغرينز في بناء شركة قوية تعتمد أفضل الممارسات التي تُحدث التأثير المنشود».

تستثمر إنفستكورب في الهند في شركات السوق المتوسطة ضمن القطاعات الاستهلاكية والقطاع العقاري. وفي مجال الشركات الخاصىة تستهدف إنفستكورب الفرص المتاحة في مجالات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الأخيرة: «إنترغرو براندز»، «بيواكوف.كوم»، «فرش تو هوم» ، «زولو»، «إنكريد»، «سيتيكارت»، «آي إس جي»، «نيفروبلاس»، «يونيلوغ»، «إكسبرسبيز»، و»سافاري إندستريز».

كانت شركة «فيدا كوربوريت أدفايزرز» Veda Corporate Advisors المستشار الحصري في هذه الصفقة.