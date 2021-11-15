تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية والرؤية المتدنية.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح والأتربة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 6 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

أتربة مثارة ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مواقع «الدوادمي، عفيف» بمنطقة الرياض، و«الخرمة، المويه، تربة، رنية» بمكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مواقع «خليص، عسفان» بمكة المكرمة و«المهد، وادي الفرع» بالمدينة المنورة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

أمطار رعدية

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة «السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، الكامل، رهاط، مدركة» وجازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا» والباحة «المندق، بلجرشي، الباحة، بني حسن» وعسير «أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، ظهران الجنوب، رجال المع، محايل، النماص، بلقرن، تنومة».

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