بالصور.. «الأرصاد» تكشف عن تشكُّل سحب رعدية ممطرة بمحاذاة 7 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تشكل السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة 7 مناطق في المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وأكد «الوطني للأرصاد»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن آخر صور الرادار تبين وجود السحب الرعدية الممطرة داخل البحر بمحاذاة محافظات جدة والليث، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، والقصيم، والحدود الشمالية، ومحافظتي حفر الباطن، والقيصومة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر «تويتر»، أن الحالة تشمل هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة اليومين القادمين على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية.

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