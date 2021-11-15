«السديس» يوجه بدراسة إنشاء أكاديمية للخط العربي ومعهد لخطاطي كسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإعداد دراسة لإنشاء أكاديمية للخط العربي، ومعهد لإعداد خطاطي كسوة الكعبة المشرفة، وإقامة معرض للخط العربي.

جاء ذلك خلال تكريم السديس لخطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار بن عالم شقدار، عقب صدور الموافقة السامية الكريمة بحصوله على الجنسية السعودية، ضمن مجموعة من الكفاءات وأصحاب الخبرات المميزة (وفقًا لموقع رئاسة شؤون الحرمين).

وأوضح السديس، أن اهتمام الرئاسة العامة بالخط العربي نابع من أهمية اللغة المتفردة بها عن غيرها من اللغات، وما تتمتع به من جماليات تشكيليّة؛ حيث إنه واجب علينا تنمية المهارات في المجال بطريقة علمية تُمكن من استثمار المواهب وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشار إلى دور المعارض المعنية بالخط العربي من خلال استعراضها للمخطوطات التي تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه المتعددة، كما أنها تعرف بالهوية العربية لقاصدي الحرمين الشريفين بمختلف أعراقهم وجنسياتهم.

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