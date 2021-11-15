«توكلنا» يوضح أهداف مبادرة «دعم بطاقة العمل» بعد ظهورها في التحديث الأخير

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق «توكلنا»، أهداف «دعم بطاقة العمل»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في التحديث الأخير مكتوب دعم بطاقة العمل نرجو التوضيح وكيف الطريقة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «تهدف مبادرة تجويد بيانات الأفراد للقطاع العام إلى عرض البيانات الوظيفية النشطة والغير نشطة للفرد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق توكلنا مع إمكانية تقديم طلب للوزارة في حال احتوائها على أخطاء وإمكانية متابعة حالة الطلب».
وأضاف: «بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، وزارة الصحة المخولة بقبول اللقاحات من عدمه، وفي حال عدم ظهوره بتوكلنا، فضلًا التواصل مع الصحة عبر 937 أو عبر حساباتهم الرسمية».
اقرأ أيضًا:
«توكلنا» يوضح آلية استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر المحفظة الرقمية
«توكلنا» يتيح استعراض بيانات جواز السفر الخاص أو بالأفراد المضافين.. و3 خطوات للاستفادة