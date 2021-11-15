«توكلنا» يوضح أهداف مبادرة «دعم بطاقة العمل» بعد ظهورها في التحديث الأخير

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق «توكلنا»، أهداف «دعم بطاقة العمل»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «في التحديث الأخير مكتوب دعم ‏بطاقة العمل نرجو التوضيح وكيف الطريقة؟».‏

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء تطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «تهدف مبادرة تجويد بيانات الأفراد للقطاع العام إلى ‏عرض البيانات الوظيفية النشطة والغير نشطة للفرد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق توكلنا مع إمكانية ‏تقديم طلب للوزارة في حال احتوائها على أخطاء وإمكانية متابعة حالة الطلب».‏

وأضاف: «‎بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، وزارة الصحة المخولة بقبول اللقاحات من عدمه، وفي حال ‏عدم ظهوره بتوكلنا، فضلًا التواصل مع الصحة عبر 937 أو عبر حساباتهم الرسمية».‏

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